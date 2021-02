Covid: Casellati, 'camici bianchi nostra prima linea di difesa, esempio di un'Italia coraggiosa' (Di sabato 20 febbraio 2021) Palermo, 20 feb. (Adnkronos) - "Siete la nostra prima linea di difesa. L'esempio di un'Italia coraggiosa; che di fronte alle tante incognite e ai pericoli del virus si e' fatta carico di sacrifici incredibili: professionali e personali. Questa giornata e' dedicata a voi: alla vostra instancabile generosità". Lo ha detto la presidente della Senato Elisabetta Casellati in in video messaggio per la giornata dei camici bianchi, in corso a Palermo. Essa, aggiunge, "è "dedicata ai più di 300 camici bianchi che hanno dato tutto, persino la vita, per proteggere, soccorrere e curare. E' dedicata alle loro famiglie, a cui mando il mio commosso abbraccio. E' un anniversario solenne di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) Palermo, 20 feb. (Adnkronos) - "Siete ladi. L'di un'; che di fronte alle tante incognite e ai pericoli del virus si e' fatta carico di sacrifici incredibili: professionali e personali. Questa giornata e' dedicata a voi: alla vostra instancabile generosità". Lo ha detto la presidente della Senato Elisabettain in video messaggio per la giornata dei, in corso a Palermo. Essa, aggiunge, "è "dedicata ai più di 300che hanno dato tutto, persino la vita, per proteggere, soccorrere e curare. E' dedicata alle loro famiglie, a cui mando il mio commosso abbraccio. E' un anniversario solenne di ...

TV7Benevento : Covid: Casellati, 'camici bianchi nostra prima linea di difesa, esempio di un'Italia coraggiosa'... - AlbertoPM83 : RT @SenatoStampa: Discorso @Pres_Casellati a cerimonia @FNOMCeO per prima #GiornataDeiCamiciBianchi #20febbraio ? - COVIDbot_ITA : RT @SenatoStampa: Discorso @Pres_Casellati a cerimonia @FNOMCeO per prima #GiornataDeiCamiciBianchi #20febbraio ? - SenatoStampa : Discorso @Pres_Casellati a cerimonia @FNOMCeO per prima #GiornataDeiCamiciBianchi #20febbraio ?… - zazoomblog : Covid Casellati “gratitudine perenne al personale sanitario” - #Covid #Casellati #“gratitudine -