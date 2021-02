Covid Campania, la curva dei contagi è stabile (8,02%). Altre 11 vittime (Di sabato 20 febbraio 2021) Coronavirus, il bollettino dell'Unità di crisi Regione Campania:1.677 positivi ( da test antigenico) su 20.893 tamponi, per un totale di 251.458 positivi su 2.774.505... Leggi su ilmattino (Di sabato 20 febbraio 2021) Coronavirus, il bollettino dell'Unità di crisi Regione:1.677 positivi ( da test antigenico) su 20.893 tamponi, per un totale di 251.458 positivi su 2.774.505...

Agenzia_Ansa : #Covid; Campania, Emilia Romagna e Molise arancioni da domenica. A breve la conferenza stampa del Ministero della S… - Agenzia_Ansa : Covid, è allarme varianti. Zone rosse per contenerle. Campania, Emilia Romagna e Molise arancioni da domenica #ANSA - RaiNews : #COVID19, vertice dei governatori delle #Regioni su nuovo #Dpcm. Da domani tornano in arancione Campania Emilia Rom… - VincenzoDeLuca : ??COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (20 febbraio 2021) Ecco l’aggiorname… - positanonews : #Copertina #Covid Coronavirus, in Campania oggi effettuati 20.893 tamponi: 1.677 i positivi, 543 i guariti -