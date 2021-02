Coronavirus, multe in tutta Italia per feste e cene. A Pescara si indaga sull’esplosione dei contagi (Di sabato 20 febbraio 2021) A Pescara si indaga sull’esplosione dei contagi. L’accusa ipotizzata è quella di omissione di atti d’ufficio. ROMA – A Pescara è stata aperta un’indagine sull’esplosione dei contagi registrata negli ultimi giorni. Come riportato da Il Centro, i carabinieri del Nas hanno effettuato dei controlli in Regione, a Pescara e all’Aquila, e in ospedale per acquisire i verbali delle unità di crisi. Il reato ipotizzato è quello di omissioni d’ufficio. feste e cene in tutta Italia Le varianti potrebbero portare nuove restrizioni, ma è alto il rischio di una rivolta sociale. La stanchezza ad un anno dal primo caso in Italia continua a prendere piede nel nostro Paese e sono ... Leggi su newsmondo (Di sabato 20 febbraio 2021) Asidei. L’accusa ipotizzata è quella di omissione di atti d’ufficio. ROMA – Aè stata aperta un’indaginedeiregistrata negli ultimi giorni. Come riportato da Il Centro, i carabinieri del Nas hanno effettuato dei controlli in Regione, ae all’Aquila, e in ospedale per acquisire i verbali delle unità di crisi. Il reato ipotizzato è quello di omissioni d’ufficio.inLe varianti potrebbero portare nuove restrizioni, ma è alto il rischio di una rivolta sociale. La stanchezza ad un anno dal primo caso incontinua a prendere piede nel nostro Paese e sono ...

