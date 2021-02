Clara accoltellata in negozio. È caccia all'ex compagno (Di sabato 20 febbraio 2021) Tiziana Paolocci L'uomo aveva debiti di gioco e la perseguitava già da diverso tempo: uccisa con due fendenti nel locale Orrore nel cuore di una Genova quasi deserta a causa del coronavirus. Ieri sera una donna è stata accoltellata all'interno del suo negozio ed è morta poco dopo per le ferite riportate. Fermato poche ore dopo il suo ex compagno di 59 anni, un uomo che la perseguitava e che i poliziotti hanno trovato in una via poco distante dal locale: aveva intenzione di suicidarsiNon passa un giorno senza che in Italia si registri un femminicidio, ma quando ieri alcuni testimoni hanno visto un uomo completamente sporco di sangue che fuggiva per strada, hanno capito che ci si trovava di fronte a una nuova vittima. Il delitto è avvenuto quando erano passate le 19.20 e via Colombo, in pieno centro storico, non era ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 20 febbraio 2021) Tiziana Paolocci L'uomo aveva debiti di gioco e la perseguitava già da diverso tempo: uccisa con due fendenti nel locale Orrore nel cuore di una Genova quasi deserta a causa del coronavirus. Ieri sera una donna è stataall'interno del suoed è morta poco dopo per le ferite riportate. Fermato poche ore dopo il suo exdi 59 anni, un uomo che la perseguitava e che i poliziotti hanno trovato in una via poco distante dal locale: aveva intenzione di suicidarsiNon passa un giorno senza che in Italia si registri un femminicidio, ma quando ieri alcuni testimoni hanno visto un uomo completamente sporco di sangue che fuggiva per strada, hanno capito che ci si trovava di fronte a una nuova vittima. Il delitto è avvenuto quando erano passate le 19.20 e via Colombo, in pieno centro storico, non era ...

