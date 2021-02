Che tempo che fa: super ospite Bill Gates (Di sabato 20 febbraio 2021) Gran colpo per Fabio Fazio, che domenica 21 febbraio 2021 ospiterà Bill Gates. Il fondatore di Microsoft torna da Fabio Fazio dopo 17 anni. Il magnate presenterà anche il suo saggio “Clima. Come evitare un disastro – Le soluzioni di oggi, le sfide di domani”, pubblicato in Italia da La nave di Teseo e in libreria dallo scorso 16 febbraio. Nuovo appuntamento del 2021 con Che tempo che Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 20 febbraio 2021) Gran colpo per Fabio Fazio, che domenica 21 febbraio 2021rà. Il fondatore di Microsoft torna da Fabio Fazio dopo 17 anni. Il magnate presenterà anche il suo saggio “Clima. Come evitare un disastro – Le soluzioni di oggi, le sfide di domani”, pubblicato in Italia da La nave di Teseo e in libreria dallo scorso 16 febbraio. Nuovo appuntamento del 2021 con Cheche Articolo completo: dal blog SoloDonna

ItaliaViva : Italia Viva si sente pienamente dentro questa esperienza, ascoltare le parole del Presidente Draghi è come ascoltar… - RobertoBurioni : 'Meteo morte' è brutto ma un meteorologo che parla di virus durante una pandemia tragica e senza precedenti è qualc… - AntoVitiello : #Donnarumma: “Era da tempo che non si vedeva un #derby con questa classifica. Faremo una grande partita. E se chiud… - LScialba : @CriCassar @Einaudieditore Bellissima storia e comunque per noi lettori che apprezziamo #VaninaGuarrasi è passato t… - vitobarile : @marcotrocu Stimo Crisanti non so cosa pensi sul cts, ho un mio pensiero anche se può sembrare strano. Mancano alcu… -