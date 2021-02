Calendario prossimi tornei ATP | programma | orari | tv | streaming | località

Leggi su oasport

(Di sabato 20 febbraio 2021) Dopo la grande abbuffata australiana, seppur con tutti i suoi fattori problematici vissuti in questo particolare periodo, per il tennis maschile è tempo di tornare ai classiciATP. Si riparte, in partiolare, con tre 250 in altrettanti angoli del mondo tra Europa, Asia e Sudamerica. In Europa, l’Open Sud de France di Montpellier vedrà ai nastri di partenza lo spagnolo Roberto Bautista Agut e il belga David Goffin, oltre che Andy Murray via wild card: per l’Italia in gara Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, entrambi da testa di serie. Cordoba, invece, inaugura la Gira Sudamericana con Diego Schwartzman a cercare di tener fede al ruolo di favorito e profeta in patria. Contingente azzurro presente in questo caso con Marco Cecchinato e Gianluca Mager. A causa delle forti restrizioni in caso di contagi da Covid-19, invece, a Singapore c’è stato un fuggi fuggi abbastanza ...