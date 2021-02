Australian Open 2021, Naomi Osaka spazza via Brady in due set (Di sabato 20 febbraio 2021) La più forte sul cemento si conferma Naomi Osaka , che si aggiudica l' Australian Open 2021 battendo 2 - 0 Jennifer Brady in un match che ha vissuto un relativo equilibro principalmente nel primo set, ... Leggi su quotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) La più forte sul cemento si conferma, che si aggiudica l'battendo 2 - 0 Jenniferin un match che ha vissuto un relativo equilibro principalmente nel primo set, ...

Eurosport_IT : 100% NAOMI OSAKA! ???? La campionessa giapponese vince gli Australian Open per la seconda volta in carriera, facendo… - WeAreTennisITA : 9?? su 9?? ?? Arriva la mezzanotte per Cenerentola-Karatsev e ha le sembianze di Novak Djokovic, che conquista la no… - Eurosport_IT : 4° titolo slam su 4 finali giocate, tutte sul cemento. ?? Osaka, simpy the best! ?? - rosad24 : RT @Torrenapoli1: Gli australiani da marzo hanno chiuso i confini (con quarantena obbligatoria) non hanno Covid e c’è il pienone alla final… - lucasig81149141 : RT @Agenzia_Ansa: Tennis, Naomi Osaka vince il suo secondo Australian Open #ANSA -