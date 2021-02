Aiello | chi è | età | carriera | canzoni | chi è la fidanzata | curiosità | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 20 febbraio 2021) Tutto pronto per un’altra imperdibile ed emozionante puntata di Verissimo in onda oggi, sabato 20 febbraio, su Canale 5 a partire dalle 16. In studio, per la sua prima intervista in televisione, il cantante Antonio. Ma conosciamolo meglio!!: chi è, età,, all’anagrafe Antonio, è nato a Cosenza il 26 luglio del 1985. Si è diplomato al liceo scientifico e ha una laurea triennale in scienze della comunicazione conseguita presso l’Unical e una magistrale in Economia alla Luiss.ha partecipato alle audizioni del Festival di Sanremo 2011, ma non è riuscito a classificarsi tra i finalisti. Sempre nel 2011 ha pubblicato il suo primo singolo, Riparo. Nel 2012 ha debuttato in televisione: si è esibito nel programma in onda su ...