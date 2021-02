Aggressione omofoba a Trieste | Antonio Parisi risponde a Fabio Tuiach | “Inaccettabili le sue parole”

(Di sabato 20 febbraio 2021), l’attivista Lgbtq vittima, insieme a due suoi amici, di un’avvenuta nella frazione di Rupingrande, a, il consigliere comunale ex Lega e Forza Nuova, che aveva commentato così il fatto di cronaca: “Un esponente Lgbt è stato picchiato e scoppia il caso omofobia a, siamo in campagna elettorale e succede ogni volta ma forse ha litigato con il fidanzato per la vasellina”. In un video pubblicato sul suo profilo Facebook e rivolto ai partecipanti della ...

Le foto pubblicate dallo stesso Antonio Parisi sul profilo Facebook, raccontano della brutale, la sera di martedì grasso in piazza a Monrupino, località sul Carso sloveno, a venti ...Il commento di Fabio Tuiach Sul social russo VKontakte il consigliere comunale indipendente di Trieste Fabio Tuiach ha commentato l'ad Antonio Parisi con queste parole: 'Un ...L'ex pugile passato dalla Lega a Forza Nuova commenta sul social russo VK l'aggressione subita da un attivista Lgbt: "In tanti paesi per loro ...“ La violenza deve finire, episodi del genere sono intollerabili e non devono più capitare”. Sono le parole di Antonio Parisi, attivista pescarese per i diritti Lbgt, che è stato aggredito a Trieste.