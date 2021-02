Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla scelta di Sophie Codegoni (19/02/21) (Di venerdì 19 febbraio 2021) Mai come in questa edizione del Trono classico mi è parso evidente quanto spesso le prime impressioni si rivelino essere quelle sbagliate. Leggendo le prime anticipazioni, ad agosto scorso, e guardando i video di presentazione delle nuove troniste mi ero fatta l’idea che Jessica Antonini fosse un femminone pazzesco con i controcogli*ni mentre Sophie Codegoni la bonazza superficiale e sciocchina, troppo giovane per portare a casa un bel trono. E a giudicare dai commenti qua e là sul web non ero manco stata l’unica. Ma porcaccia la miseria quanto ci sbagliavamo, regà. Sono bastate una manciata di puntate in più per farci capire che la Antonini di pazzesco c’aveva solo l’immotivata spocChia (che quando per sbaglio mi sono imbattuta in qualche suo video, sui social, mi ha assalito il cringe puro da quanto stava ancora ad atteggiarsi con ... Leggi su isaechia (Di venerdì 19 febbraio 2021) Mai come in questa edizione del Trono classico mi è parso evidente quanto spesso le prime impressioni si rivelino essere quelle sbagliate. Leggendo le prime anticipazioni, ad agosto scorso, e guardando i video di presentazione delle nuove troniste mi ero fatta l’idea che Jessica Antonini fosse un femminone pazzesco con i controcogli*ni mentrela bonazza superficiale e sciocchina, troppo giovane per portare a casa un bel trono. E a giudicare dai commenti qua e là sul web non ero manco stata l’unica. Ma porcaccia la miseria quanto ci sbagliavamo, regà. Sono bastate una manciata di puntate in più per farci capire che la Antonini di pazzesco c’aveva solo l’immotivata spoc(che quando per sbaglio mi sono imbattuta in qualche suo video, sui social, mi ha assalito il cringe puro da quanto stava ancora ad atteggiarsi con ...

