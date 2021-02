Spazio, il rover Perseverance è atterrato su Marte: le prime storiche immagini (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il rover della Nasa “Perseverance” è atterrato con successo su Marte, dando il via alla missione dell’agenzia spaziale Usa per scoprire se, miliardi di anni fa, il pianeta rosso ospitasse forme di vita. Dopo l’atterraggio, il Perseverance ha trasmesso la sua prima immagine del pianeta rosso. “Ciao mondo. Il mio primo sguardo sulla casa che abiterò per sempre”, si legge sul profilo Twitter del rover. Il viaggio di Perseverance verso Marte era iniziato sette mesi fa. Superati i sette delicati minuti in cui il vettore è passato da 20 mila a zero chilometri orari, si è aperto il paracadute e il robot, delle dimensioni di un’automobile è atterrato sul pianeta rosso. Il luogo dell’atterraggio è il cratere Jezero, che si ritiene un tempo ... Leggi su tpi (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ildella Nasa “” ècon successo su, dando il via alla missione dell’agenzia spaziale Usa per scoprire se, miliardi di anni fa, il pianeta rosso ospitasse forme di vita. Dopo l’atterraggio, ilha trasmesso la sua prima immagine del pianeta rosso. “Ciao mondo. Il mio primo sguardo sulla casa che abiterò per sempre”, si legge sul profilo Twitter del. Il viaggio diversoera iniziato sette mesi fa. Superati i sette delicati minuti in cui il vettore è passato da 20 mila a zero chilometri orari, si è aperto il paracadute e il robot, delle dimensioni di un’automobile èsul pianeta rosso. Il luogo dell’atterraggio è il cratere Jezero, che si ritiene un tempo ...

