Sorpresa Osimhen | frecciata al fratello per difendere Gattuso

(Di venerdì 19 febbraio 2021) ‘Storia’ disu Instagram dopo le polemiche dichiarazioni del: “Faccio chiarezza: amo il mister ed i miei compagni” Il periodo è complesso in casa Napoli: e soprattutto per Victor. L’infortunio alla spalla, il Covid, le prestazioni stagnanti: nelle scorse ore, prima della gara con il Granada, sono arrivate anche le parole di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Sorpresa Osimhen

AreaNapoli.it

...di Gasperini Da qualche anno ormai l'Atalanta di Gasperini ha smesso di essere una, anzi, ... Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Hysaj; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Politano,, Insigne. ...... Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Bakayoko, Fabian Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne;. Hot: Muriel sempre e comunque! Rilanciamo Gosens e Insigne Not: Meglio rinunciare a Maksimovic.: ...Un Napoli brutto è stato meritatamente sconfitto dal Granada nel corso della gara di andata dei sedicesimi di Europa League.'Il quarto posto, in queste condizioni, sarebbe come vincere lo scudetto', afferma Gianni Di Marzio, ex allenatore, ai microfoni di Radio Marte.