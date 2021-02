Smog | indagati Appendino | Cirio | Fassino e Chiamparino

Leggi su nuovasocieta

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Sindaci di Torino e presidenti di Regione Piemonte attuali e passati. Sono questi i nomi iscritti nel registro deglidalla procura di Torino nell'ambito dell'inchiesta sull'inquinamento ambientale. Destinatari dell'avviso di garanzia sono dunque la sindaca Chiarae il suo predecessore Piero, il presidente della Regione Piemonte Albertoe chi governava prima di lui, ovvero SergioTra glici sarebbero poi anche i vari assessori all'Ambiente come Stefania Giannuzzi, Alberto Unia, Enzo Lavolta per il Comune di Torino e Alberto Valmaggia e Matteo Marnati per la Regione.