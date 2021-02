Sinisa Mihajlovi? | ospite a Sanremo 2021 per un duetto con Ibrahimovi?

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 19 febbraio 2021) L’annuncio, lo ha fatto venerdì, un giorno prima di affrontare il Sassuolo nel match del 20 febbraio. «Andrò a Sanremo», ha detto Sinisa Mihajlovi?, allenatore del Bologna, spiegando di aver organizzato un duetto insieme a Zlatan Ibrahimovi?, ospite fisso del Festival. «Ho sentito Amadeus questa mattina e gli ho detto che per fortuna non c’è pubblico», ha scherzato l’allenatore, invitando gli astanti ad immaginare un «casino: «Io e Ibra, due zingari che cantano sul palco. Non so cosa potrà succedere». Mihajlovi?, nel vagheggiare di un’esibizione futura, ha riso fragorosamente, raccontando di un anno in cui, pur consapevole dei propri limiti, ha accettato di (provare a) superarli.