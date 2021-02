Scuse social di un hater di Liliana Segre, l'uomo pubblica un lungo post (Di venerdì 19 febbraio 2021) Scuse social di un hater di Liliana Segre, l'uomo fa ammenda e ammette di aver esagerato, poi spiega che sta attraversando un brutto periodo Insulti a Liliana Segre dopo il vaccino: le Scuse social di un hater su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 19 febbraio 2021)di undi, l'fa ammenda e ammette di aver esagerato, poi spiega che sta attraversando un brutto periodo Insulti adopo il vaccino: ledi unsu Notizie.it.

torloneg : @marcopalears Accetterei le scuse e tirerei dritto : 3000 euro per ogni parola che hanno scritto e daspo perenne dai social - guyguggy : @giuliocavalli Scuse non accettate. È ora che persone si assumano la responsabilità (anche nelle sedi giudiziarie)… - il_quarto_moro : @GassmanGassmann Regola dei social: prima di scrivere qualcosa, conta fino a 10 (per alcuni anche a 100). Se arriva… - il_quarto_moro : Regola dei social: prima di scrivere qualcosa, conta fino a 10 (per alcuni anche a 100). Se arrivati a 10 ti sembra… - CorradoUrgu : @giuliocavalli Ecco cosa sono diventati i social, uno sfogatoio dove riversare tutti propri problemi, le proprie ra… -