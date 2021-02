Schwazer, colpo di scena. "Provette alterate, nel 2016 non fu doping" (Di venerdì 19 febbraio 2021) Luca Fazzo Il gip di Bolzano assolve il marciatore: "Fu incastrato". Ricorso al Tas per andare ai Giochi. Non è solo una vittoria: è un trionfo, un'impresa da sventolare come una medaglia d'oro. Perché Alex Schwazer non vede soltanto riconoscere dalla giustizia di non essere mai ricaduto nella trappola del doping: vede anche messe nero su bianco, nella sentenza che lo proscioglie dall'accusa di frode sportiva, le ombre cupe che pesano sui grandi signori della atletica mondiale, la Iaaf e il suo braccio antidroga, la Wada.Sono loro, per il giudice bolzanino Walter Pelino, i colpevoli perfetti del complotto ai danni di Schwazer, realizzato truccando le Provette della sua pipì prelevate a Capodanno del 2016. Il giudice indica anche il movente: la testimonianza resa da ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 19 febbraio 2021) Luca Fazzo Il gip di Bolzano assolve il marciatore: "Fu incastrato". Ricorso al Tas per andare ai Giochi. Non è solo una vittoria: è un trionfo, un'impresa da sventolare come una medaglia d'oro. Perché Alexnon vede soltanto riconoscere dalla giustizia di non essere mai ricaduto nella trappola del: vede anche messe nero su bianco, nella sentenza che lo proscioglie dall'accusa di frode sportiva, le ombre cupe che pesano sui grandi signori della atletica mondiale, la Iaaf e il suo braccio antidroga, la Wada.Sono loro, per il giudice bolzanino Walter Pelino, i colpevoli perfetti del complotto ai danni di, realizzato truccando ledella sua pipì prelevate a Capodanno del. Il giudice indica anche il movente: la testimonianza resa da ...

