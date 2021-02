Sarah Michelle Gellar torna a parlare del reboot di Buffy, ma bocca cucita sulle accuse a Joss Whedon (Di venerdì 19 febbraio 2021) I vampiri sono immortali, una cacciatrice un po’ meno. Sarah Michelle Gellar è tornata a parlare del reboot di Buffy, un progetto annunciato tempo fa e ancora in via di sviluppo. L’attrice, durante un’ospitata al podcast di On with Mario Lopez, si è detta fuori da qualunque remake dedicato alla celebre ammazzavampiri, introdotta nel film del ’92 di Joss Whedon, che poi l’ha portata sul piccolo schermo cinque anni dopo. Per la star, oggi 43enne, un reboot di Buffy avrebbe bisogno di un’adolescente nell’iconico ruolo della protagonista, motivo per cui lei ha escluso un possibile ritorno. “Siamo un po’ avanti con gli anni”, ha detto l’attrice al podcast. “I mostri che Buffy ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 19 febbraio 2021) I vampiri sono immortali, una cacciatrice un po’ meno.ta adeldi, un progetto annunciato tempo fa e ancora in via di sviluppo. L’attrice, durante un’ospitata al podcast di On with Mario Lopez, si è detta fuori da qualunque remake dedicato alla celebre ammazzavampiri, introdotta nel film del ’92 di, che poi l’ha portata sul piccolo schermo cinque anni dopo. Per la star, oggi 43enne, undiavrebbe bisogno di un’adolescente nell’iconico ruolo della protagonista, motivo per cui lei ha escluso un possibile ritorno. “Siamo un po’ avanti con gli anni”, ha detto l’attrice al podcast. “I mostri che...

badtasteit : #Buffy l'ammazzavampiri, Sarah Michelle Gellar ribadisce: 'Non prenderò parte a un eventuale reboot' - TheGattoRognoso : Stanotte ho sognato che suonavano alla porta e invece dell'omino della pizza c'era Sarah Michelle Gellar che mi inseguiva con un paletto. - Michelle_slva : RT @ssarahandrade: Sarah convidou Gil, Fiuk, Caio, Rodolffo e Juliette para o VIP. ?? #BBB21 - hemsbucky : sarah michelle gellar... so pretty - circlespinner : Sarah Michelle Gellar as Sister Cici Cooper in Scream 2. -