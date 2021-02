Regioni, oggi il cambio di colore. Lazio e Lombardia sperano di restare gialle (Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma, 19 feb – oggi l’Italia cambia colore: sono sette le Regioni che rischiano l’arancione, una il rosso, mentre la Valle d’Aosta potrebbe essere la prima a passare nell’ambita zona bianca, dove tutto riapre. Tutti in attesa dunque dei dati del monitoraggio sui contagi della cabina di regia insieme all’Istituto superiore di sanità. Sarà il primo cambio di di colore del governo Draghi, anche se il ministro della Salute è sempre Speranza (qui la sua ultima ordinanza). La novità è che ora a trattare con le Regioni c’è Mariastella Gelmini di Forza Italia e non più Boccia del Pd. Un cambio della guardia che lascia ben sperare, soprattutto per le Regioni del nord, tutte in mano al centrodestra. Il governo vorrebbe convincere le Regioni in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma, 19 feb –l’Italia cambia: sono sette leche rischiano l’arancione, una il rosso, mentre la Valle d’Aosta potrebbe essere la prima a passare nell’ambita zona bianca, dove tutto riapre. Tutti in attesa dunque dei dati del monitoraggio sui contagi della cabina di regia insieme all’Istituto superiore di sanità. Sarà il primodi didel governo Draghi, anche se il ministro della Salute è sempre Speranza (qui la sua ultima ordinanza). La novità è che ora a trattare con lec’è Mariastella Gelmini di Forza Italia e non più Boccia del Pd. Undella guardia che lascia ben sperare, soprattutto per ledel nord, tutte in mano al centrodestra. Il governo vorrebbe convincere lein ...

