Recovery, Corte Conti: “Non un euro in mano a criminalità” (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Teleborsa) – “La fase della ripresa richiederà sforzi enormi e grande attenzione nell’impiego delle ingenti risorse del Next Generation Eu, non un euro dovrà essere sprecato, non un euro dovrà finire nelle tasche dei profittatori, dei disonesti, dei criminali”. Lo ha sottolineato il Procuratore generale della Corte dei Conti, Angelo Canale, nel suo intervento all’inaugurazione dell’anno giudiziario 2021 della Corte precisando che “questo deve essere l’imperativo categorico per tutti, decisori politici, pubbliche amministrazioni, forze di polizia, magistrature”. “È auspicabile – ha aggiunto Canale – che il nostro Paese, che nei decenni trascorsi ha conosciuto tante emergenze dipendenti da tragici eventi naturali, rafforzi non solo la propria capacità di gestione coordinata delle emergenze, ma anche la ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Teleborsa) – “La fase della ripresa richiederà sforzi enormi e grande attenzione nell’impiego delle ingenti risorse del Next Generation Eu, non undovrà essere sprecato, non undovrà finire nelle tasche dei profittatori, dei disonesti, dei criminali”. Lo ha sottolineato il Procuratore generale delladei, Angelo Canale, nel suo intervento all’inaugurazione dell’anno giudiziario 2021 dellaprecisando che “questo deve essere l’imperativo categorico per tutti, decisori politici, pubbliche amministrazioni, forze di polizia, magistrature”. “È auspicabile – ha aggiunto Canale – che il nostro Paese, che nei decenni trascorsi ha conosciuto tante emergenze dipendenti da tragici eventi naturali, rafforzi non solo la propria capacità di gestione coordinata delle emergenze, ma anche la ...

Agenzia_Ansa : Draghi: 'Oggi il ruolo della Corte dei Conti diventa ancora più cruciale. Il Recovery and Resilience Facility rico… - repubblica : Draghi: 'La Corte dei conti vigili sulle spese del Recovery, in gioco la rinascita del Paese' - Agenzia_Italia : L'allarme della Corte dei Conti sul debito pubblico - tvbusiness24 : #Corte dei Conti, #Draghi: “il suo ruolo è cruciale per il controllo delle risorse del #Recovery” - Cri_Pinna : RT @Tg3web: La gestione del piano vaccinale è tra le priorità del governo, che ha ottenuto la fiducia dei due rami del Parlamento. Draghi o… -