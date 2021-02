Premier League, Wolves-Leeds 1-0: un autogol di Meslier condanna Bielsa. La classifica aggiornata (Di sabato 20 febbraio 2021) Uno a zero, è questo il risultato maturato nel corso dell'anticipo di Premier League.Premier League, retroscena Wenger: “Mbappé poteva arrivare all’Arsenal. Quella volta in cui Cristiano Ronaldo..”Il Wolves batte la squadra del 'Loco' Bielsa grazie ad una sfortunata autorete del portiere francese, Illan Meslier. Un match equilibrato, senza particolari squilli che è stato condizionato dal noto episodio. Da segnalare un gol annullato al Leeds al minuto 78' a causa di un fuorigioco in fase di impostazione dell'azione. Le due squadre restano pertanto appaiate in classifica (undicesima e dodicesima) e muovono dunque entrambe un passo in avanzi verso l'obiettivo della salvezza.Di seguito, la classifica di ... Leggi su mediagol (Di sabato 20 febbraio 2021) Uno a zero, è questo il risultato maturato nel corso dell'anticipo di, retroscena Wenger: “Mbappé poteva arrivare all’Arsenal. Quella volta in cui Cristiano Ronaldo..”Ilbatte la squadra del 'Loco'grazie ad una sfortunata autorete del portiere francese, Illan. Un match equilibrato, senza particolari squilli che è stato condizionato dal noto episodio. Da segnalare un gol annullato alal minuto 78' a causa di un fuorigioco in fase di impostazione dell'azione. Le due squadre restano pertanto appaiate in(undicesima e dodicesima) e muovono dunque entrambe un passo in avanzi verso l'obiettivo della salvezza.Di seguito, ladi ...

