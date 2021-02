MotoGP, Alex Marquez: 'MotoGP is another world' (Di venerdì 19 febbraio 2021) Alex Marquez has today unveiled the official colours of the team LCR Honda that he will ride in 2021 , during what is ... The team has a long history in the world chmapionship and it's a pleasure to wear ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di venerdì 19 febbraio 2021)has today unveiled the official colours of the team LCR Honda that he will ride in 2021 , during what is ... The team has a long history in thechmapionship and it's a pleasure to wear ...

infoitsport : MotoGP | Svelata la nuova Honda di Alex Marquez - infoitsport : MotoGP, Lucio Cecchinello: “Alex Márquez ha disputato un 2020 incredibile” - FormulaPassion : #MotoGP | Alex #Marquez ha spiegato come abbia approcciato il 2021 in maniera nettamente più sicura rispetto all'an… - SuzukiMotoItaly : L'infortunio non ha fermato la voglia di vittoria di Alex Rins, che è riuscito a salire sul 3° gradino del Mondiale… - dianatamantini : MOTOGP - Lucio Cecchinello guarda con fiducia al 2021 con Alex Márquez. 'Nessuno se l'aspettava sul podio all'esord… -