L' uomo in fuga | Edgar Wright regista del film tratto dal libro di Stephen King

Il romanzo L'uomo in fuga, scritto da Stephen King, tornerà sul grande schermo e alla regia ci sarà Edgar Wright. L'uomo in fuga, il romanzo scritto da Stephen King, diventerà un film e il regista del progetto sarà Edgar Wright. Il filmmaker collaborerà con Paramount Pictures per portare sul grande schermo la storia che l'autore aveva pubblicato con lo pseudonimo Richard Bachman. Edgar Wright firmerà la sceneggiatura in collaborazione con Michael Bacall e il nuovo adattamento del libro The Running Man sarà fedele alla storia raccontata tra le pagine da Stephen King.

