Juve | centrocampo da rifondare | Fagioli scalpita

(Di venerdì 19 febbraio 2021) “Vederlo giocare a calcio quel ragazzo lì è un piacere, perché è un ragazzo del 2001 che conosce il calcio, conosce tempi di gioco, come ci si smarca, quando e come si passa la palla. È bello vederlo giocare, e non è che tutti gli anni si vedano dei ragazzi così”. Era il lontano 2018 e con queste parole Massimiliano Allegri parlava di un ragazzo quasi sconosciuto che finalmente in questa stagione ha esordito con la maglia dellantus: Nicola. NicolaLantus all’epoca delle dichiarazioni dell’ex tecnico bianconero era tornata dalla tournée estiva negli Usa, siamo nella stagione 2018/2019 l’ultima di Allegri, e il giovanea 17 anni e mezzo fu catapultato in campo con i grandi durante quelle amichevoli che videro lantus sfidare Bayern Monaco, MLS ...

Juve centrocampo

C'è bisogno di unpiù forte, questo non è all'altezza. E poi c'è il gioco delle punte: Morata lavora per la squadra, Kulusevski invece soffre'. pirlo - mascherina -Proprio quelli che erano stati i migliori contro ladeludono a Granada, bella città che ha ... Ilcon Lobotka, Elmas e il rientrante Ruiz non convince assolutamente e il Napoli ...Andrea Pirlo confermerà il 4-4-2 anche per il match del "monday night" di Serie A contro il Crotone: come riportato da "Sportmediaset", il tecnico bianconero, alle prese ...Dopo le gare di Europa League, domani in programma tre partite, domenica sono quattro le sfide previste col derby di Milano, che si giocherà alle 15. Chiude il programma Juve-Crotone, posticipo del lu ...