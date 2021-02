In tempi di Covid le regole viaggiare tra un Paese e l'altro in aereo sono necessariamente (Di venerdì 19 febbraio 2021) cambiate. Nella quasi totalità delle destinazioni prescelte è obbligatorio eseguire un tampone (ed ottenere ... Leggi su leggo (Di venerdì 19 febbraio 2021) cambiate. Nella quasi totalità delle destinazioni prescelte è obbligatorio eseguire un tampone (ed ottenere ...

LegaSalvini : ??COVID: GIORGETTI E GARAVAGLIA: SUBITO INDENNIZZI PER LA MONTAGNA “La montagna, finora dimenticata, merita rispett… - LaStampa : ??E' nato il #governo Draghi: i 23 ministri hanno giurato, poi la foto di gruppo ai tempi del #Covid_19, distanziati… - LaStampaTech : La piattaforma della giovane azienda torinese genera programmi di lavoro per massimizzare il tempo dedicato alle at… - GimmyP85 : RT @BugattiCristian: Troppo comodo fregarsene dei lavoratori dello spettacolo e poi andarsene in giro con le cuffie a sentire musica. In qu… - Enchalamet : Ci pensate girare di questi tempi, rischiare di prendere il Covid, per questa puntata di merda #CheDioCiAiuti6 -