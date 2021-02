"Ha tutto il tempo per diventare un serial killer". Cosa? Frase da brividi, la Panicucci censura l'ospite: il gelo (Di venerdì 19 febbraio 2021) “Stiamo andando fuori strada, torniamo su una strada sicura”. Così Federica Panicucci ha interrotto Marco Balestri, che a Mattino 5 - dove si parlava del caso di cronaca nera di Bolzano - si era spinto in una riflessione su Benno, il ragazzo in carcere con l'accusa di duplice omicidio ai danni dei genitori. L'opinionista di Canale 5 ha sottolineato che forse i problemi del figlio erano stati sottostimati, ma la Panicucci lo ha bloccato invitando lui e tutti i suoi ospiti a non giudicare la famiglia di Benno e a non fare supposizioni che potrebbero rivelarsi sbagliare, ma di attenersi ai fatti. Inoltre la Panicucci ha ricordato in trasmissione un commento di Enrico Silvestrin, secondo cui in base a quanto emerso dalle indagini Benno avrebbe prima aggredito la madre e poi il padre: “Avrebbe avuto il tempo nella ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) “Stiamo andando fuori strada, torniamo su una strada sicura”. Così Federicaha interrotto Marco Balestri, che a Mattino 5 - dove si parlava del caso di cronaca nera di Bolzano - si era spinto in una riflessione su Benno, il ragazzo in carcere con l'accusa di duplice omicidio ai danni dei genitori. L'opinionista di Canale 5 ha sottolineato che forse i problemi del figlio erano stati sottostimati, ma lalo ha bloccato invitando lui e tutti i suoi ospiti a non giudicare la famiglia di Benno e a non fare supposizioni che potrebbero rivelarsi sbagliare, ma di attenersi ai fatti. Inoltre laha ricordato in trasmissione un commento di Enrico Silvestrin, secondo cui in base a quanto emerso dalle indagini Benno avrebbe prima aggredito la madre e poi il padre: “Avrebbe avuto ilnella ...

RobertoBurioni : Nel Regno Unito sono in un momento difficile a causa della contagiosissima 'variante inglese'. Ma stanno vaccinando… - civati : No, dai. È il governo dei migliori di ogni tempo. Non siate troppo critici. Andrà tutto bene. - GassmanGassmann : Ma non è bellissimo, finalmente, uno pratico, che non chatta, non fa selfie, anche perché non ha tempo, lavora. Tut… - chiibitaetae : Non io che ho guardato questo video sorridendo come un’ebete tutto il tempo - Padellafluida : sorbita lo stesso e non ho potuto scegliere cosa esporre- poi un po' uno scivolone su ** e su **. Comunque, solita… -