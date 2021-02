Giuseppe Conte, l’ex premier ritorna prof: c’è la data (Di venerdì 19 febbraio 2021) Giuseppe Conte è pronto a tornare al suo vecchio lavoro dopo le dimissioni da Presidente del Consiglio, svelata la data del suo rientro all’Università Dopo le dimissioni Giuseppe Conte è stato rimpiazzato… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 19 febbraio 2021)è pronto a tornare al suo vecchio lavoro dopo le dimissioni da Presidente del Consiglio, svelata ladel suo rientro all’Università Dopo le dimissioniè stato rimpiazzato… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

La7tv : #lariachetira @TeresaBellanova: 'La gestione di 209 miliardi di euro doveva essere affidata a 6 esperti e 300 tecni… - davidallegranti : Il senatore Giorgio Fede del M5s si lancia, rivolto a Draghi: 'Per lei è una sfida non indifferente arrivare dopo G… - Maumol : Draghi affiderà la gestione del Recovery Plan al ministero del Tesoro, mentre Conte aveva immaginato di accentrare… - sandroarca55 : RT @piercamillo: Tre pillole per ricordare chi è Giuseppe Conte. Tre pillole che inchiodano i Bettini, i Tabacci e i Fusacchia che si senti… - LuvielEleonora : RT @La7tv: #lariachetira @TeresaBellanova: 'La gestione di 209 miliardi di euro doveva essere affidata a 6 esperti e 300 tecnici, lì per no… -