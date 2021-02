Genoa-Verona, i convocati di Juric: prima chiamata per Benassi (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ivan Juric ha diramato la lista dei convocati in vista di Genoa-Verona, partita in programma sabato alle 18. Spicca la prima convocazione di Marco Benassi. In attacco Salcedo e Favilli. Fuori Colley, Dawidowicz, Kalinic, Ceccherini e Ruegg per infortunio, oltre allo squalificato Dimarco. Di seguito la lista completa dei giocatori a disposizione di Juric. Portieri: Silvestri, Berardi, Pandur. Difensori: Faraoni, Lovato, Udogie, Cetin, Gunter, Magnani, Amione. Centrocampisti: Veloso, Barak, Lazovic, Ilic, Zaccagni, Benassi, Vieira, Sturaro, Bessa, Tameze. Attaccanti: Salcedo, Favilli, Lasagna. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ivanha diramato la lista deiin vista di, partita in programma sabato alle 18. Spicca laconvocazione di Marco. In attacco Salcedo e Favilli. Fuori Colley, Dawidowicz, Kalinic, Ceccherini e Ruegg per infortunio, oltre allo squalificato Dimarco. Di seguito la lista completa dei giocatori a disposizione di. Portieri: Silvestri, Berardi, Pandur. Difensori: Faraoni, Lovato, Udogie, Cetin, Gunter, Magnani, Amione. Centrocampisti: Veloso, Barak, Lazovic, Ilic, Zaccagni,, Vieira, Sturaro, Bessa, Tameze. Attaccanti: Salcedo, Favilli, Lasagna. SportFace.

