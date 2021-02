Genoa-Verona, i convocati di Ballardini: presenti Pellegrini e Pandev (Di venerdì 19 febbraio 2021) Davide Ballardini ha reso noto i calciatori convocati per la sfida che vedrà il Genoa opposto al Verona in una partita che può realmente rendere il campionato del Grifone estremamente tranquillo in chiave salvezza. Questo dunque l’elenco dei calciatori a disposizione del Grifone. Portieri: Marchetti, Perin. Difensori: Criscito, Goldaniga, Masiello, Zappacosta, Pellegrini, Onguene. Centrocampisti: Badelj, Behrami, Portanova, Radovanovic, Strootman, Zajc, Rovella, Ghiglione, Czyborra. Attaccanti: Destro, Pandev, Pjaca, Scamacca, Shomurodov SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 19 febbraio 2021) Davideha reso noto i calciatoriper la sfida che vedrà ilopposto alin una partita che può realmente rendere il campionato del Grifone estremamente tranquillo in chiave salvezza. Questo dunque l’elenco dei calciatori a disposizione del Grifone. Portieri: Marchetti, Perin. Difensori: Criscito, Goldaniga, Masiello, Zappacosta,, Onguene. Centrocampisti: Badelj, Behrami, Portanova, Radovanovic, Strootman, Zajc, Rovella, Ghiglione, Czyborra. Attaccanti: Destro,, Pjaca, Scamacca, Shomurodov SportFace.

