Fattori e Nugnes «Solo in pochi tra gli espulsi staranno a sinistra» (Di sabato 20 febbraio 2021) Con un intervento «congiunto» al senato, mercoledì scorso, le senatrici Elena Fattori e Paola Nugnes hanno annunciato il loro voto contrario al governo Draghi, palesando una corrente piccola ma significativa di elette nel Movimento 5 Stelle che si sono schierate a sinistra dell'arco parlamentare. Le interpelliamo per capire quanti degli attuali dissidenti possano seguire la strada che hanno aperto. Sono entrambe fuoriuscite da tempi non sospetti dal M5S. Nugnes ha abbandonato il gruppo nel giugno del 2019, quando ancora non … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

