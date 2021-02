Donna uccisa a coltellate in un negozio in pieno centro a Genova: sospetti sull’ex compagno (Di venerdì 19 febbraio 2021) Una Donna di 69 anni, Clara Ceccarelli, è stata uccisa a coltellate all’interno del negozio dove lavorava, nel centro storico di Genova. Dopo l’omicidio, l’assassino è fuggito. Le forze dell’ordine sospettano che si tratti dell’ex compagno della vittima, un artigiano 59enne con problemi economici che pare la perseguitasse negli ultimi tempi. In tutta Genova è scattata la caccia all’uomo. Stando alle prime ricostruzioni, Clara Ceccarelli è stata uccisa intorno alle ore 19 di oggi, venerdì 19 febbraio 2021. La Donna si trovava all’interno del negozio di calzature in cui lavorava, la Pantofoleria -Jolly Calzature, in via Colombo, pieno centro. I commercianti della zona ... Leggi su tpi (Di venerdì 19 febbraio 2021) Unadi 69 anni, Clara Ceccarelli, è stataall’interno deldove lavorava, nelstorico di. Dopo l’omicidio, l’assassino è fuggito. Le forze dell’ordine sospettano che si tratti dell’exdella vittima, un artigiano 59enne con problemi economici che pare la perseguitasse negli ultimi tempi. In tuttaè scattata la caccia all’uomo. Stando alle prime ricostruzioni, Clara Ceccarelli è stataintorno alle ore 19 di oggi, venerdì 19 febbraio 2021. Lasi trovava all’interno deldi calzature in cui lavorava, la Pantofoleria -Jolly Calzature, in via Colombo,. I commercianti della zona ...

