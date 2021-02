Covid | Galli smentito dal nosocomio | la reazione spiazza | “Staremo a vedere”

(Di venerdì 19 febbraio 2021) In relazione alla questione delè statoil professor Massimo. La suaè davvero dura, soprattutto per alcune previsioni. Essere smentiti va anche bene, è fondamenta… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

LegaSalvini : MASSIMO GALLI SMENTITO DAL SUO OSPEDALE: 'NESSUN REPARTO PIENO DI NUOVE VARIANTI COVID'. IL SACCO CONTRO L'INFETTIV… - MediasetTgcom24 : Covid, l'Ospedale Sacco smentisce Galli: i nostri reparti non sono pieni di varianti #ospedalesacco… - Adnkronos : #Variante inglese #covid, #Galli: 'Zone rosse o arriva di peggio' - francescadrago9 : RT @Libero_official: Un caso all'ospedale #Sacco di Milano: '#Covid e variante inglese, nessun reparto invaso da pazienti'. L'istituto smen… - swan92678832 : RT @matteomatzuzzi: Professor Galli: 'Ho il reparto invaso dalle nuove varianti del Covid. Presto problemi più seri, serve un lockdown' (16… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Galli

19, 336 morti. Allarme varianti anche in Italiae Crisanti d'accordo con Ricciardi: "Con le varianti problemi più seri". L'Europa presenterà una procedura accelerata... L'Italia è il ...... discesa libera del fatturato Passati fasti Col, la città è piena di sportivi (chiusi in ... prima […] di Lorenzo Giarelli Il caso, il prof. del Sacco smentito dal Sacco "Varianti: ...In relazione alla questione del Covid è stato smentito il professor Massimo Galli. La sua reazione è davvero dura, soprattutto per alcune previsioni ...«Un risultato orribile» ha chiosato ieri mattina Fréderic Gagey, direttore finanziario di Air France-Klm, poco dopo la pubblicazione del comunicato che fotografa i ...