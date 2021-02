Corte dei conti | responsabilità collettiva per la ripresa

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 19 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “In questo momento occorre, perchè tutti, indistintamente, siamo chiamati a dare il nostro apporto per arginare le conseguenze della pandemia e per consentire laeconomica”. Lo ha detto il presidente delladei, Guido Carlino, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2021. Carlino ha poi evidenziato come “il quadro economico generale è pesantemente condizionato dall’evento pandemico, chenua ad assumere connotazioni gravi e che non appare ancora di rapida risoluzione.Nondimeno, pur nella critica situazione economica, finanziaria e sociale, vanno colte le opportunità offerte dal nuovo Quadro finanziario pluriennale dell’UE 2021-2027 che, integrato dal Next Generation EU, costituisce il motore per ...