Blizzard Arcade Collection | tre classici anni ' 90 nella loro edizione definitiva

Leggi su eurogamer

(Di sabato 20 febbraio 2021) Il primo annuncio dalla Blizzconline è in realtà la conferma di un leak:ci riporta agli'90, con una compilation di tre titoli: The Lost Vikings, Rock N' Roll Racing e Blackthorne. La notizia non arriva come una vera e propria sorpresa, dato che già oggi era trapelata l'indiscrezione, suffragata ora dall'annuncio ufficiale. I tre giochi in questione, sebbene non famosissimi al giorno d'oggi, all'epoca dellauscita riscossero labella fetta di pubblico: si tratta di tre titoli piuttosto diversi tra, ma ugualmente rappresentativi del periodo, per realizzazione tecnica e stile di gioco. Leggi altro...