(Teleborsa) – Banca Popolare del Lazio ha chiuso il 2020 con un utile netto 10,2 milioni di euro, in aumento di 357 mila euro (+3,64%) rispetto allo scorso anno. Lo ha annunciato oggi il consiglio di amministrazione dell'istituto, approvando i risultati provvisori dell'esercizio appena concluso. Il CET1 ratio e il Total capital ratio consolidato si attestano al 18,44%, mentre il margine d'intermediazione ha rilevato un aumento di 3,7 milioni di euro (+3,9%). Le commissioni nette sono salite del 4,6%. Il tasso di copertura dal rischio di credito "è incrementato in maniera significativa", sottolinea la Banca, con i crediti non performing che risultano svalutati per il 52,37% (2019: 45,24%), mentre considerando anche gli interessi di mora ...

Ultime Notizie dalla rete : Banca Popolare Banca Popolare del Lazio, nel 2020 utile netto stabile a 10 milioni Banca Popolare del Lazio ha chiuso il 2020 con un utile netto 10,2 milioni di euro , in aumento di 357 mila euro (+3,64%) rispetto allo scorso anno. Lo ha annunciato oggi il consiglio di ...

Popolare del Lazio: lascia consigliere Carbone della controllata Blu Banca Il presidente del consiglio della Banca Popolare del Lazio, Edmondo Maria Capecelatro, comunica che ieri il consigliere della controllata Blu Banca, Ignazio Carbone, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico. Com - Sim 19 - 02 ...

Banca di Credito Popolare: risultati preliminari anno 2020 Il Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Popolare, presieduto da Mauro Ascione, nella seduta del 10 febbraio 2021 ha approvato i risultati preliminari dell’esercizio 2020. In un anno car ...

