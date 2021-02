Valorant | la modalità Corsa alle Armi è disponibile!

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Riot Games ha reso disponibile, una nuovarapida e frenetica per, perfetta per provare nuove e potentiin compagnia La, disponibile dal 17 Febbraio, è pensata per divertirsi in compagnia e perfetta per incoraggiare i giocatori a fare pratica con nuove, in una versione di classico gun game reinterpretato per. Affrontando questain squadra, utilizzandoe abilità dellaprincipale, i giocatori avranno la possibilità di sperimentare liberamente e senza preoccupazioni., in cosa consisteSimilmente ...