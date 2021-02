Tinder e app di incontri, boom di utenti che aggiungono 'vaccinazione fatta' nella bio del profilo (Di giovedì 18 febbraio 2021) La vaccinazione di massa farà sicuramente bene al sesso . Con una progressiva immunizzazione della popolazione, infatti, gli incontri occasionali saranno certamente più sicuri. E lo dimostra il boom ... Leggi su leggo (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ladi massa farà sicuramente bene al sesso . Con una progressiva immunizzazione della popolazione, infatti, glioccasionali saranno certamente più sicuri. E lo dimostra il...

tomxsart : @veliak4u io ti voglio bene per aver sdoganato tinder e le app di incontri in generale. se trovo l'amore è grazie a te - sinesteticoo : @ormoneinpalla beh credo che a prescindere ognuno attribuisce significato alle canzoni in base a parametri del tutt… - AdviseOnly : L'amore ai tempi dello #swipe: #Tinder, #Bumble, #Meetic... vale la pena investire nelle #datingapps? - DigitalicMag : 'Sono vaccinato': la nuova moda su #Tinder. - CyberSecHub0 : RT @LaviniaVismara: Guida per incontri online sicuri e privati: scopri con Kaspersky come configurare e usare le app di incontri affinché s… -