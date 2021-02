Sul ponte Morandi solo 5 cavi su 464 erano integri

(Di giovedì 18 febbraio 2021) AGI - Su 464 trefoli, gli elementi interni ai tiranti nel reperto 132,cinqueperfettamente, mentre gli altri presentavano diversi gradi di corrosione. E' uno degli elementi emersi durante l'udienza odierna del secondo incidente probatorio sulle cause del crollo di, avvenuto il 14 agosto 2018. I lavori nella tensostruttura allestita nell'atrio del tribunale genovese sono ripresi dopo uno stop di 15 giorni per consentire ai consulenti dei 71 indagati di studiare il software di calcolo consegnato dai periti del giudice. Il dato in qualche modo conferma quanto già emerso nella prima perizia, quella che fotografava lo stato del viadotto al momento della tragedia: era emerso che il 68% dei trefoli del gruppo primario (quello che garantisce la stabilità dell'infrastruttura) ...

