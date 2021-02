Starlink arriverà anche in Italia | ecco quanto costerà l’Internet satellitare

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 18 febbraio 2021)cresce grazie al lancio di nuovi satelliti per la futura, quasi pronta, rete di Internet. Per ora sono state lanciate dall’azienda Space X con il razzo Falcon 9 ben 60 satelliti, si trovano a 550 chilometri di quota, in uno spazio definito orbita bassa terrestre. La costellazione artificiale dicomprende al momento 1000 componenti ma dovrà arrivare a 12.000 satelliti. La missione di lancio rispetto alle altre volte ha avuto degli intoppi, iniziando dal maltempo che ha portato ad un rinvio e un fallito rientro. Portare Internet in tutto il mondo grazie ad una costellazionenasce come progetto sociale molto importante, rendere internet disponibile nelle aree del pianeta non ancora raggiunte dalla rete. I test sono già partiti negli Stati Uniti ...