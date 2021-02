Schwazer torna a esistere (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il più grave torto che si possa fare a Alex Schwazer, risarcito nell’onore dal tribunale di Bolzano, è ora quello di farne il santino all’italiana, di ridurre la sua complessità di uomo e atleta e pedina in una opaca trama internazionale, a un’unica dimensione, buona per il solito melodramma. Tanto più che c’è poco tempo da perdere per un marciatore che ha visto negare il suo diritto a esistere come tale, a correre e a gareggiare per otto lunghissimi anni, complice una sentenza sportiva discussa allora archiviata oggi: non ci fu doping e anzi, il giudice ha ritenuto, “con alto grado di credibilità”, che i campioni di urina nel 2016 furono alterati per far risultare l’atleta positivo, a ridosso delle Olimpiadi di Rio. “Sono distrutto”, disse allora l’oro olimpico di otto anni prima, ai giochi di Pechino del 2008. E non era difficile credere ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il più grave torto che si possa fare a Alex, risarcito nell’onore dal tribunale di Bolzano, è ora quello di farne il santino all’italiana, di ridurre la sua complessità di uomo e atleta e pedina in una opaca trama internazionale, a un’unica dimensione, buona per il solito melodramma. Tanto più che c’è poco tempo da perdere per un marciatore che ha visto negare il suo diritto acome tale, a correre e a gareggiare per otto lunghissimi anni, complice una sentenza sportiva discussa allora archiviata oggi: non ci fu doping e anzi, il giudice ha ritenuto, “con alto grado di credibilità”, che i campioni di urina nel 2016 furono alterati per far risultare l’atleta positivo, a ridosso delle Olimpiadi di Rio. “Sono distrutto”, disse allora l’oro olimpico di otto anni prima, ai giochi di Pechino del 2008. E non era difficile credere ...

sgnaus : @OperaFisista @laurabartolo66 Mi torna alla mente Pantani Schwazer per fortuna è stato piu forte Ma tutti questi an… - Fabio999999 : non mi torna qualcosa sull'affare Schwazer ?????? - Ida_Golato : RT @squopellediluna: la mente torna a Pantani, fortunatamente non avete anche #Schwazer sulla coscienza, la morte di Marco e il suo calvari… - squopellediluna : la mente torna a Pantani, fortunatamente non avete anche #Schwazer sulla coscienza, la morte di Marco e il suo calv… - Bonner_one : @SkalRockblock @LaStampa La storia è semplice. Schwazer fu trovato positivo ad un controllo antidoping. Lui ammise… -