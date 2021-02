Osimhen, Il Mattino e il colmo del giornalismo: non dare le notizie e poi dire che sono false (Di giovedì 18 febbraio 2021) È con tristezza che scriviamo queste poche righe. È sempre un dolore quando ci rendiamo conto che il nostro nobile mestiere – quello del giornalista – viene calpestato. Per di più su una testata che un tempo fu nobile e gloriosa, come Il Mattino. Oggi il quotidiano di Caltagirone pubblica, con richiamo in prima pagina, un editoriale intitolato: “Osimhen, la falsa variante e la vera differenza tra giornalismo e bar sport”. È ahilui firmato dal povero Francesco De Luca. È ancora una volta un atto d’accusa nei confronti del Napolista: il secondo in una settimana, siamo ormai prossimi all’ossessione. In realtà sarebbe il terzo ma di questo parleremo un’altra volta. Che cosa fa oggi Il Mattino? In soldoni spiega al Napolista come si fa il giornalista. Un pezzo degno di entrare in un museo di arte contemporanea, al pari di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 18 febbraio 2021) È con tristezza che scriviamo queste poche righe. È sempre un dolore quando ci rendiamo conto che il nostro nobile mestiere – quello del giornalista – viene calpestato. Per di più su una testata che un tempo fu nobile e gloriosa, come Il. Oggi il quotidiano di Caltagirone pubblica, con richiamo in prima pagina, un editoriale intitolato: “, la falsa variante e la vera differenza trae bar sport”. È ahilui firmato dal povero Francesco De Luca. È ancora una volta un atto d’accusa nei confronti del Napolista: il secondo in una settimana, siamo ormai prossimi all’ossessione. In realtà sarebbe il terzo ma di questo parleremo un’altra volta. Che cosa fa oggi Il? In soldoni spiega al Napolista come si fa il giornalista. Un pezzo degno di entrare in un museo di arte contemporanea, al pari di ...

