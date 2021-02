NBA 2020/2021: Utah batte anche i Clippers, che rimonta di Golden State (Di giovedì 18 febbraio 2021) I risultati della notte italiana tra lunedì 16 e martedì 17 febbraio ha visto in scena lo svolgersi di dieci partite della regular season NBA 2020/2021. I Jazz superano anche i Clippers: allo Staples Center arriva il 20esimo successo nelle ultime 21 gare. Steph Curry decisivo nel supplementare dominato dagli Warriors contro Miami, ma è stata prima necessaria una grande rimonta all’interno del quarto quarto. Damian Lillard chiude con 43 punti e 16 assist contro New Orleans con tanto di canestro nel finale che rende inutili i 36 punti di Zion Williamson. Sono 40 i punti di Trae Young, decisivo nella vittoria a Boston. Philadelphia batte Houston, Washington beffa Denver. Indiana vince all’OT a Minneapolis, successi casalinghi per Orlando, Memphis e Chicago. Rinviate infine Hornets-Bulls, ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 febbraio 2021) I risultati della notte italiana tra lunedì 16 e martedì 17 febbraio ha visto in scena lo svolgersi di dieci partite della regular season NBA. I Jazz superano: allo Staples Center arriva il 20esimo successo nelle ultime 21 gare. Steph Curry decisivo nel supplementare dominato dagli Warriors contro Miami, ma è stata prima necessaria una grandeall’interno del quarto quarto. Damian Lillard chiude con 43 punti e 16 assist contro New Orleans con tanto di canestro nel finale che rende inutili i 36 punti di Zion Williamson. Sono 40 i punti di Trae Young, decisivo nella vittoria a Boston. PhiladelphiaHouston, Washington beffa Denver. Indiana vince all’OT a Minneapolis, successi casalinghi per Orlando, Memphis e Chicago. Rinviate infine Hornets-Bulls, ...

