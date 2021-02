Michele Morrone: dallo spavento a Myss Keta, per fortuna (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tutto è bene quel che finisce bene: ne sanno qualcosa i fans di Michele Morrone che ieri hanno temuto per il loro beniamino Preoccupazione per Michele Morrone! Il cantante e attore italiano nelle scorse ore si è dovuto sottoporre ad un piccolo intervento che ha lasciato col fiato sospeso i fans. Direttamente dal letto di una stanza di ospedale, il Morrone ha realizzato una storia Instagram in cui ha detto di aver subito un intervento, specificando che non fosse nulla di grave. Immediata l’apprensione da parte della community e la curiosità che è stata generata in poche ore. Talmente tanti sono stati i messaggi di domande e di auguri di pronta guarigione che Michele Morrone ha dovuto realizzare una successiva storia Instagram nella quale ha provato a rassicurare e ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tutto è bene quel che finisce bene: ne sanno qualcosa i fans diche ieri hanno temuto per il loro beniamino Preoccupazione per! Il cantante e attore italiano nelle scorse ore si è dovuto sottoporre ad un piccolo intervento che ha lasciato col fiato sospeso i fans. Direttamente dal letto di una stanza di ospedale, ilha realizzato una storia Instagram in cui ha detto di aver subito un intervento, specificando che non fosse nulla di grave. Immediata l’apprensione da parte della community e la curiosità che è stata generata in poche ore. Talmente tanti sono stati i messaggi di domande e di auguri di pronta guarigione cheha dovuto realizzare una successiva storia Instagram nella quale ha provato a rassicurare e ...

sophiie_14 : RT @oquantoeu: michele morrone ta diferente ?? - inoverdosedite : Petizione per clonare altri Michele Morrone - inoverdosedite : Michele Morrone prendi me, scegli me, ama me - oquantoeu : michele morrone ta diferente ?? - veryinutil : #MicheleMorrone in ospedale rassicura i fan: 'Sto bene' -