Le sei regioni con i posti in terapia intensiva oltre la soglia critica (Di giovedì 18 febbraio 2021) Scende il numero dei ricoverati gravi, ma la situazione resta difficile in alcuni territori secondo il monitoraggio di ... Leggi su today (Di giovedì 18 febbraio 2021) Scende il numero dei ricoverati gravi, ma la situazione resta difficile in alcuni territori secondo il monitoraggio di ...

emergenzavvf : Nelle regioni in cui è attivo, da ogni luogo e in ogni momento sia da telefono fisso che mobile! ?? Se sei in peri… - zazoomblog : Le sei regioni con i posti in terapia intensiva oltre la soglia critica - #regioni #posti #terapia #intensiva - LauraCarrese : RT @riktroiani: #Covid, Sei regioni a rischio arancione. Rischiano il cambio colore #Lombardia (dove da ieri quattro comuni sono in lockdow… - romatoday : Le sei regioni con i posti in terapia intensiva oltre la soglia critica - StefaniaNonno : RT @agenzia_nova: #COVID19 Italia pronta a cambiare nuovamente i colori delle #regioni già da questo fine settimana -