Inter | Bordon a ISP | “Lukaku affonderà il Milan e Conte imboccherà l’autostrada scudetto”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Gli stadi sono chiusi da mesi, ma i tifosi dihanno deciso di far comunque sentire il loro calore prima del derby della Madonnina di domenica prossima. Gli ultrà hanno già promosso delle iniziative per sostenere la propria squadra mentre sale in tutta Italia la febbre per questa stracittadina che potrebbe dire molto in chiave. Ildeve dimostrare domenica a San Siro che lo Spezia è stato solo uno scherzo dell’anima. Una sconfitta non cancella mesi di dominio. Pioli non può contare sull’organico e sull’esperienza dell’e neanche sulla serenità con cui Antonioprepara la sfida alla Pinetina dovendo giocare in Europa League a Belgrado. Ivanodi derby ne ha giocato tantissimi con la maglia nerazzurra e ai microfoni di ...