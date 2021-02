Il Lazio torna sopra i mille casi (1.025, a Roma 534), 41 i morti (Di giovedì 18 febbraio 2021) oggi 18 febbraio 2021. 'Oggi su oltre 11 mila tamponi nel Lazio ( - 417) e oltre 18 mila antigenici per un totale di quasi 30 mila test, si registrano 1.025 casi positivi (+154), 41 i decessi ( - 14) ... Leggi su leggo (Di giovedì 18 febbraio 2021) oggi 18 febbraio 2021. 'Oggi su oltre 11 mila tamponi nel( - 417) e oltre 18 mila antigenici per un totale di quasi 30 mila test, si registrano 1.025positivi (+154), 41 i decessi ( - 14) ...

Inter : Si torna a San Siro per la sfida di Serie A contro la Lazio: in diretta la conferenza di Antonio Conte - ndl00 : #Lazio, #Lulic insidia #Fares per la titolarità sulla sinistra, #Marusic torna a destra. In attacco ballottaggio… - BWtid : @popopop57274634 @Mauriacca @bladistic @capuanogio Ma che tamponi? Quelli della Lazio? Ma che tribuna che insulta C… - _dalss : se il lazio torna arancione e ci tolgono le lezioni in presenza mi metto a piangere che palle stavo ricominciando a socializzare normalmente - SabinaMarras : RT @FondazioneStudi: Oggi alle 16.00 ?? torna l'appuntamento ?? con #Diciottominuti Tanti i temi caldi ?? che affronteremo durante la diretta… -