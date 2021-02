Il doppio ex Yebda: “Napoli, attento ai contropiedi del Granada” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti Napoli – Tra poche ore gli azzurri scenderanno in campo contro il Granada, formazione che lo scorso anno ha sorpreso tutti in Liga, per il match di andata dei Sedicesimi di Finale di Europa League. Gattuso potrà fare affidamento su pochissimi uomini. Mancano ancora molti titolari e da quelli disponibili richiede uno sforzo in più. In particolar modo a Vicotr Osimhen che fino a questo momento ha deluso le aspettative. Intanto però l’ex centrocampista, ed oggi procuratore, Hassan Yebda, ha voluto mettere in guardia gli azzurri. Queste le sue parole a 1 Station Radio: “Oggi sono un procuratore in Francia e sto studiando per diventare allenatore. Ho giocato 2 anni e mezzo al Granada dopo essere andato via da Napoli. Quella in azzurro è stata una stagione bellissima per me. ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Tra poche ore gli azzurri scenderanno in campo contro il, formazione che lo scorso anno ha sorpreso tutti in Liga, per il match di andata dei Sedicesimi di Finale di Europa League. Gattuso potrà fare affidamento su pochissimi uomini. Mancano ancora molti titolari e da quelli disponibili richiede uno sforzo in più. In particolar modo a Vicotr Osimhen che fino a questo momento ha deluso le aspettative. Intanto però l’ex centrocampista, ed oggi procuratore, Hassan, ha voluto mettere in guardia gli azzurri. Queste le sue parole a 1 Station Radio: “Oggi sono un procuratore in Francia e sto studiando per diventare allenatore. Ho giocato 2 anni e mezzo aldopo essere andato via da. Quella in azzurro è stata una stagione bellissima per me. ...

sscalcionapoli1 : Il doppio ex Yebda: 'Attenti al contropiede del Granada! Che belli gli anni a Napoli...' #UEL #GranadaNapoli… - _SiGonfiaLaRete : #GranadaNapoli, il doppio ex #Yebda: 'Il Napoli può vincere l'EL. Tifo per gli azzurri stasera' - tuttonapoli : Il doppio ex Yebda: 'Attenti al contropiede del Granada! Che belli gli anni a Napoli...' - GoldelNapoli : ?Le parole dell'algerino in vista di #GranadaNapoli ? -