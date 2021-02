I rischi degli inviti Clubhouse su eBay e delle app Android fake (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sfruttando la moda social del momento si materializzano rischi reali per gli utenti: gli inviti Clubhouse su eBay ma non solo sono una realtà delle ultime settimane e anche le finte app Android che si mascherano da piattaforma con i soli messaggi vocali. La società di sicurezza Kaspersky mette in guardia gli utenti da entrambi i pericoli, il secondo ancora più pericoloso del primo. Possibile acquistare inviti Clubhouse su eBay? Il sistema ad inviti del social più chiacchierato ad inizio 2021 ha scatenato una vera e propria caccia alla possibilità di accedere al servizio. Chi è iscritto alla piattaforma ancora in beta e disponibile solo su App Store di Apple per iPhone può invitare amici, colleghi, conoscenti ma ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sfruttando la moda social del momento si materializzanoreali per gli utenti: glisuma non solo sono una realtàultime settimane e anche le finte appche si mascherano da piattaforma con i soli messaggi vocali. La società di sicurezza Kaspersky mette in guardia gli utenti da entrambi i pericoli, il secondo ancora più pericoloso del primo. Possibile acquistaresu? Il sistema addel social più chiacchierato ad inizio 2021 ha scatenato una vera e propria caccia alla possibilità di accedere al servizio. Chi è iscritto alla piattaforma ancora in beta e disponibile solo su App Store di Apple per iPhone può invitare amici, colleghi, conoscenti ma ...

Cor_Com : #Clubhouse, scoppia il caso della vendita degli inviti: “Rischi per la #cybersicurezza” - danielaconte1 : Mercato nero degli inviti e finte app: i rischi intorno a #Clubhouse. - ComunicareDigit : @Pat25Lic @Cor_Com Clubhouse, scoppia il caso della vendita degli inviti: “Rischi per la cybersicurezza”… - comunica_rp : Clubhouse, scoppia il caso della vendita degli inviti: “Rischi per la cybersicurezza” - StartComNews : Clubhouse, scoppia il caso della vendita degli inviti: “Rischi per la cybersicurezza” -