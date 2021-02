Highlights Osaka-S Williams | semifinale Australian Open 2021 VIDEO

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Glidel match-Serena, valevole per ladegli. Successo in due set per la nipponica, che ha rispettato il pronostico della vigilia e si è imposta senza particolari difficoltà. Nulla da fare per il segno dell’americana, che manca ancora l’appuntamento con il tanto desiderato 24° slam. In alto le immagini salienti del match. LA CRONACA DEL MATCH SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Osaka

Sportface.it

Insomma, alla sfida contro Naomisi presenta una giocatrice che ci è apparsa in forma. E se ...- Serena Williams - Simona Halep Australian Open Barty sul velluto, Svitolina e Mertens ...3 Non prima delle 5:00 G. Dimitrov 18 v A. Karatsev Q Alle 9:00 S. Williams 10 v S. Halep 2 N. punteggi aggiornati in tempo reale, video -, interviste e report di tutte le ...Gli highlights del match Osaka-Serena Williams, valevole per la semifinale degli Australian Open 2021. Successo in due set per la nipponica, che ha rispettato il pronostico della vigilia e si è impost ...Ecco come vedere la semifinale tra Serena Williams e Naomi Osaka in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2021 ...