Governo: Fioramonti, 'Transizione ecologica dimostri visione diversa' (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Ci chiediamo se il ministero della Transizione ecologica non sarà una trovata pubblicitaria ma sarà davvero l'evidenza di un'inversione di politica economica. Mi auguro" che il presidente del Consiglio "sarà in grado di dare una visione di sviluppo diversa". Lo ha affermato Lorenzo Fioramonti, del Gruppo Misto, nella sua dichiarazione di voto alla Camera. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Ci chiediamo se il ministero dellanon sarà una trovata pubblicitaria ma sarà davvero l'evidenza di un'inversione di politica economica. Mi auguro" che il presidente del Consiglio "sarà in grado di dare unadi sviluppo". Lo ha affermato Lorenzo, del Gruppo Misto, nella sua dichiarazione di voto alla Camera.

