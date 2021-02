GF Vip, momento caliente per Zenga e Rosalinda sotto le coperte: cosa è successo stanotte (Di giovedì 18 febbraio 2021) Al GF Vip è sempre più forte il legame tra Rosalinda ed Andrea Zenga: nella notte i due si sono infilati a letto insieme dando vita ad un momento romantico e caliente che ha fatto impazzire i telespettatori. Ma cosa sarà mai successo sotto le coperte? LEGGI ANCHE — ‘Oppini si sposa’, la reazione durante il TZ Late Show alla notizia sulle nozze Al GF Vip, Andrea Zenga e Rosalinda si sono infilati a letto insieme: ma cosa sarà mai successo sotto le coperte? Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyAndrea Zenga e Rosalinda a letto insieme: cos’è successo ... Leggi su funweek (Di giovedì 18 febbraio 2021) Al GF Vip è sempre più forte il legame traed Andrea: nella notte i due si sono infilati a letto insieme dando vita ad unromantico eche ha fatto impazzire i telespettatori. Masarà maile? LEGGI ANCHE — ‘Oppini si sposa’, la reazione durante il TZ Late Show alla notizia sulle nozze Al GF Vip, Andreasi sono infilati a letto insieme: masarà maile? Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyAndreaa letto insieme: cos’è...

frapmiu : Io vivo per il momento in cui capirà che non è gf vip late show ma #TZLATESHOW #tzvip - EireenViolet : RT @EireenViolet: GFVip;Zenga si dichiara a Rosa! Rosa:“Dal momento in cui mi espongo è perché ho capito delle cose e a modo mio mi sono es… - clikservernet : Grande Fratello Vip, Dayane Mello e Rosalinda Cannavò fanno pace: “Ti meriti questo momento” - Noovyis : (Grande Fratello Vip, Dayane Mello e Rosalinda Cannavò fanno pace: 'Ti meriti questo momento') Playhitmusic - - dany1_618 : RT @candidapederza1: Samantha, inducendola a dichiarare. “Sembri autistico in questo momento. Come fai a ricordarti tutte queste cose?”. Qu… -